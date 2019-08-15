شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى وتصيب وتعتقل عدداً من المواطنين

قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى وتصيب وتعتقل عدداً من المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، وأجبرت المصلين على مغادرتها، وذلك في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.

وعلى أثر ذلك، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين بجروح، بينهم حارس للمسجد الأقصى المبارك عمران الرجبي.

وقال شهود عيان: "إن مستوطنا وعناصر من شرطة الاحتلال فتحوا النار على مجموعة مواطنين بزعم طعن أحد الجنود، وأصابوهم بجروح، ومن بينهم حارس المسجد الأقصى عمران الرجبي الذي أصيب بقدمه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال مدير الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس إن قوات الاحتلال أغلقت بوابات المسجد الأقصى المبارك ومنعت الدخول إليه، باستثناء موظفي الأوقاف ومن يزيد أعمارهم عن الـ50 عاما.

هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل أحد المصابين إلى مستشفيات القدس، في وقت منعت فيه قوات الاحتلال طواقم الجمعية من الوصول لمصابين آخرين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا واعتدت على المتواجدين في باب العامود بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال شرطة الاحتلال شابا، لم تعرف هويته بعد، واعتدت على المواطنين المتواجدين عند باب العامود لإخلائه.

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