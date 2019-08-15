شاهد: لحظة إصابة شابيْن فلسطينييْن برصاص الاحتلال بالقدس





وقد أظهر الفيديو، كذلك اصابة أحد عناصر الشرطة الاسرائيلية في عملية الطعن.





















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، يوضح لحظة اصابة شابيْن فلسطينييْن، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بزعم تنفيذهما عملية طعن، اليوم الخميس، قرب منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.