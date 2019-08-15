شاهد: لحظة إصابة شابيْن فلسطينييْن برصاص الاحتلال بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، يوضح لحظة اصابة شابيْن فلسطينييْن، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بزعم تنفيذهما عملية طعن، اليوم الخميس، قرب منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو، يوضح لحظة اصابة شابيْن فلسطينييْن، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، بزعم تنفيذهما عملية طعن، اليوم الخميس، قرب منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.
وقد أظهر الفيديو، كذلك اصابة أحد عناصر الشرطة الاسرائيلية في عملية الطعن.
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