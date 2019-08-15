شاهد: إصابة فلسطينييْن برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية طعن بالقدس

أصيب شابيْن فلسطينييْن، اليوم الخميس، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليهما، بزعم تنفيذهما عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، فيما أصيب أحد حراس المسجد الاقصى المبارك وهو عمران الرجبي.





وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني في تصريح له، أنه تم نقل إصابة لشاب من البلدة القديمة بالقدس، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي منعت طواقمه من الوصول الى الشابيْن المصابيْن.





وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، بأن شرطياً إسرائيليا، أصيب في عملية الطعن، لافتة إلى أن القوات الاسرائيلية أطلقت النار على الفلسطينييْن، مما أسفر عن إصابتهما، بالاضافة الى أحد حراس المسجد الاقصى.



وعلى أثر ذلك، فقد أكد موقع (حدشوت حموت)، أن القوات الاسرائيلية، أغلقت المسجد الاقصى، في أعقاب عملية الطعن.



















رام الله - دنيا الوطن