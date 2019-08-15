مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية شمال نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أضرم مستوطنون النار بحقول زراعية في قرية برقة شمال مدينة نابلس، عصر اليوم الخميس.



وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: "إن مستوطنين من مستوطنة "حومش" المخلاة أشعلوا النار بالمنطقة الشرقية من برقة، ومنعوا الأهالي وطواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة وإخماد الحريق، عبر إطلاق الرصاص عليهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).