سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية (غريس - 1)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت المحكمة العليا في جبل طارق، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية (غريس – 1)، المحتجزة لديها منذ تموز/يوليو الماضي، على الرغم من مطالبة واشنطن بتمديد فترة احتجاز السفينة.



من جهته، قرر رئيس مجلس إدارة جبل طارق، فابيان بيكاردو، رفع أمر الاحتجاز والسماح للسفينة الإيرانية (غريس -1) بالإبحار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكرت حكومة جبل طارق في بيان، أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب لاحتجاز ناقلة النفط الإيراني (غريس1)، قائلة: "إن الأمر يعود للمحكمة العليا في جبل طارق".



وأكدت مصادر مقربة من السلطات في جبل طارق، في وقت سابق، أن الأخيرة نفت التقارير الإعلامية الإيرانية عن عزمها الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني (غريس 1) مساء الثلاثاء الماضي.



واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط في تموز/يوليو الماضي، ناقلة النفط الإيرانية، مدعية أنها كانت في طريقها إلى سوريا.



وتحججت بريطانيا في وقتها، بأن الناقلة تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.