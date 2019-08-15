فيديو نادر لاستقبال الملك سلمان لعدي صدام حسين

رام الله - دنيا الوطننشرت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطع فيديو نادر، يظهر استقبال العاهل السعودي السابق فهد بن عبد العزيز والملك سلمان، لعدي حسين أكبر أبناء صدام حسين.وكتبت رغد حسين على (تويتر): "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت رغد حسين قد نشرت في حزيران/يونيو الماضي مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله طلفاح، يعود لسبعينات القرن الماضي.