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السودان: ترجيح بتولي البرهان رئاسة المجلس السيادي

السودان: ترجيح بتولي البرهان رئاسة المجلس السيادي
رام الله - دنيا الوطن
رجحت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن يتولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئاسة المجلس السيادي في السودان، بينما توكل مهمة نائب رئيس المجلس إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي".

وسيدخل في عضوية المجلس كذلك، كل من الفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

وكشفت مصادر لموقع (سكاي نيوز عربية)، أن الفريق جمال عمر الذي كان عضوا في المجلس العسكري، سيتولى وزارة الدفاع، كما يرجح أن يتولى وزارة الداخلية الفريق أول شرطة، عادل بشاير، على أن يتولى الفريق، إبراهيم جابر، رئاسة أركان القوات البحرية.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي ونيابته في الفترة الأولى، البالغة 21 شهرا، على أن تتولى قوى الحرية والتغيير رئاسة المجلس ونيابته في الفترة الثانية، التي تمتد إلى 18 شهرا.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر لـ"رويترز" إن تحالف المعارضة ينوي ترشيح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء.

وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب نائب رئيس الوزراء، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.

وسيعين المجلس السيادي الذي سيؤدي اليمين، الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير، وفق الإعلان الدستوري الذي تم الاتفاق عليه هذا الشهر.

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