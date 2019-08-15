دولي

إصابة رجل في حادث طعن قرب مكاتب الحكومة البريطانية

إصابة رجل في حادث طعن قرب مكاتب الحكومة البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية وسط العاصمة لندن، الخميس، فيما تعتقد الشرطة أنه حادث طعن، مؤكدة أنه لا مؤشرات على أنه عمل "إرهابي".

وأفادت وكالة (رويترز) للأنباء، أن رجلاً أصيب بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، تم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة البريطانية: "من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية، لكن لا يوجد ما يشير إلى ارتباطه بعمل إرهابي".

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخص على صلة بحادثة الطعن، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

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