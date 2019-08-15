شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واختطاف لكوادر فتح في القدس

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واختطاف لكوادر فتح في القدس
رام الله - دنيا الوطن
شرعت قوات الاحتلال ومخابرته، اليوم الخميس، بحملة اعتقالات واختطاف طالت عددا من أبناء حركة فتح في مدينة القدس عقب نجاح مئات المصلين في عيد الأضحى في منع اقتحام المسجد من قبل قوات الاحتلال التي أعتدت على المصلين في عد الأضحى.

وأفادت مصادر محلية في القدس أنه جرى اعتقال عدد من أبناء حركة فتح في القدس بينهم أمين سر حركة فتح في العيساوية ياسر درويش، والحاج عوض السلايمة مسؤول المقدسات في إقليم القدس، وكذلك اعتقال نشطاء عرف منهم: عرين الزعانين، وأصالة خلف، وأحمد الشاويش، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

كما استدعت مخابرات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني إلى مركز تحقيق القشلة بالقدس.

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور: "يبدو أن هنالك مخطط اسرائيلي قادم تجاه المسجد الأقصى وهذه الاعتقالات لا تنذر بخير، إذ أن الاحتلال يهدف من هذه السياسة إلى تنفيذ مخطط الاحتلال بالسيطرة على المسجد الأقصى وكان ذلك واضحا في تصريحات وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال بتغير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، ولكن نحن نقول للاحتلال أن المساس بالأقصى هو لعب بالنار وأن فتح ستقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات إلى جانب شعبنا الفلسطيني والمقدسيين، وستواجه مخططات الاحتلال بإرادة صعبة ولن يمر هذا المخطط".

وأضاف: "إن أي سياسة جديدة ستفرض داخل المسجد الأقصى سيوجهها المقدسيون وكل شعبنا الفلسطيني، مناشدا الشعوب العربية والإسلامية بالذود عن المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه ودعم صمود المقدسيين، مشددا على أن استهداف السيادة الأردنية على المسجد الأقصى ومحاولة فرض سيادة الاحتلال عليه سيفشلها الشعب الفلسطيني والأردني أيضا وأبناء شعبنا المقدسيين المرابطين في المسجد".

أخبار ذات صلة

أخر تطورات الحالة الجوية في الاراضي الفلسطينية خلال الايام المقبلة

أخر تطورات الحالة الجوية في الاراضي الفلسطينية خلال الايام المقبلة

التنمية الاجتماعية: لم نحدد موعداً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

التنمية الاجتماعية: لم نحدد موعداً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم في رام الله

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم في رام الله

إسرائيل تقرر احتجاز نحو 13 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

إسرائيل تقرر احتجاز نحو 13 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

&#34;الديمقراطية&#34; تدين زيارة وفد من أتباع غوايدو لإسرائيل وتراها استفزازاً لشعب فلسطين

"الديمقراطية" تدين زيارة وفد من أتباع غوايدو لإسرائيل وتراها استفزازاً لشعب فلسطين

الديمقراطية تدعو &#34;التنفيذية&#34; لتحويل اجتماعها لـ&#34;عملي وتقريري&#34; وإصدار قرارات فاعلة

الديمقراطية تدعو "التنفيذية" لتحويل اجتماعها لـ"عملي وتقريري" وإصدار قرارات فاعلة

قوات إسرائيلية تختطف أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش

قوات إسرائيلية تختطف أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

&#34;الديمقراطية&#34; تدين زيارة وفد من أتباع غوايدو لإسرائيل وتراها استفزازاً لشعب فلسطين

"الديمقراطية" تدين زيارة وفد من أتباع غوايدو لإسرائيل وتراها استفزازاً لشعب فلسطين

الديمقراطية تدعو &#34;التنفيذية&#34; لتحويل اجتماعها لـ&#34;عملي وتقريري&#34; وإصدار قرارات فاعلة

الديمقراطية تدعو "التنفيذية" لتحويل اجتماعها لـ"عملي وتقريري" وإصدار قرارات فاعلة

قوات إسرائيلية تختطف أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش

قوات إسرائيلية تختطف أمين سر حركة فتح بالعيسوية ياسر درويش

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على مركبات ومنازل مواطنين في سلفيت

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على مركبات ومنازل مواطنين في سلفيت

أول تعليق من حركة حماس على تهديدات بيني غانتس للسنوار

أول تعليق من حركة حماس على تهديدات بيني غانتس للسنوار

قيادي بـ&#34;الشعبية&#34;: الهدنة طويلة الأمد ومشاريع الإغاثة بالقطاع انسجام مع المخططات &#34;الأمريكية الصهيونية&#34;

قيادي بـ"الشعبية": الهدنة طويلة الأمد ومشاريع الإغاثة بالقطاع انسجام مع المخططات "الأمريكية الصهيونية"

منوعات

روان عليان تطلق كليب &#34;أنا عندي حبيب&#34;

روان عليان تطلق كليب "أنا عندي حبيب"

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

اختفاء حساب &#34;الانستجرام&#34; لهيفاء وهبي

اختفاء حساب "الانستجرام" لهيفاء وهبي

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

عربي

السودان: ترجيح بتولي البرهان رئاسة المجلس السيادي

السودان: ترجيح بتولي البرهان رئاسة المجلس السيادي

تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

بالأسماء.. قبول أوراق 26 مرشحاً بصفة أولية للانتخابات الرئاسية التونسية

بالأسماء.. قبول أوراق 26 مرشحاً بصفة أولية للانتخابات الرئاسية التونسية

شاهد: أفيخاي أدرعي يُهاجم نصر الله ويتهمه باغتيال رئيس أركانه

شاهد: أفيخاي أدرعي يُهاجم نصر الله ويتهمه باغتيال رئيس أركانه