(واللا) الاسرائيلي: نتنياهو يكشف عن خليفتين محتملين له

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد، أنه لا يرى سوى مرشحين اثنين فقط لتولي مقاليد الحكم في البلاد خلفا له.



ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله لمقربين منه: "إن هناك شخصين فقط يعتبرهما مناسبين لزعامة إسرائيل، بعد انتهاء حياته السياسية، وهما رئيس "الموساد" يوسي كوهين، وسفير تل أبيب لدى واشنطن رون ديرمر".



وذكر الموقع، أن ديرمر لا يتطلع إلى المضي قدما في المهنة السياسية بعد انتهاء ولايته سفيرا لدى الولايات المتحدة قريبا، غير أن كوهين الذي تنقضي فترة عمله كرئيس لـ"الموساد" قريبا أيضا قد يطمح لتولي أعلى منصب في الدولة العبرية على الرغم من أنه ينفي ذلك حاليا.



وأعلن نتنياهو أنه لا ينوي ترك اللعبة السياسية على الرغم من فشله في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات الكنيست التي جرت في أبريل الماضي، ما يدفع البلاد إلى انتخابات جديدة في سبتمبر، فضلا عن بدء جلسات محاكمة في قضايا فساد سيواجه فيها اتهامات جنائية في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.