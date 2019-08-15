شؤون فلسطينية

أخر تطورات الحالة الجوية في الاراضي الفلسطينية خلال الايام المقبلة

أخر تطورات الحالة الجوية في الاراضي الفلسطينية خلال الايام المقبلة
خاص دنيا الوطن
أفاد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن الاراضي الفلسطينية تأثرت اليومين الماضيين، بكتلة هوائية حارة، حيث ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها بحدود درجتين مئويتين .

وأكد العلامي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن يوم غدٍ الجمعة، سيشهد ارتفاع أخر على درجات الحرارة، لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود من 3 الى 4 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بشكل لافت في مختلف المناطق الفلسطينية.

وفي السياق، أشار العلامي، إلى أن يوم السبت، سيشهد كتلة هوائية أكثر اعتدالا، قادمة من الاراضي التركية، لتنخفض فيها درجات الحرارة، وتعود لتصبح قريبة من معدلاتها العامة، وتسود أجواء صيفية اعتيادية.

وبين الراصد الجوي، أن يومي الأحد والاثنين، لن يشهدا تغيراً ملموساً على درجات الحرارة، لافتا إلى أنها ستبقى حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا فوق الجبال، ومعتدلا لكنه رطب على السواحل، فيما تبقى أكثر حرارة في المناطق المنخفضة وأريحا والأغوار.

وتوقع العلامي، أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً ما بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، لكنها لا ترتقي لمستوى موجة حارة.

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