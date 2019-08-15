التنمية الاجتماعية: لم نحدد موعداً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

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خاص دنيا الوطن

أكد داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أنه الوزارة لم تحدد بعد، موعداً لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية الخاصة بالمستفيدين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.



وقال الديك في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن الوزارة لم تحدد حتى الان، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة".



يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تصرف مخصصات مالية لحوالي 70 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة و30 ألف أسرة في الضفة الغربية كل 3 أشهر.