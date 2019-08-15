إسرائيل تقرر احتجاز نحو 13 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن تل أبيب حوّلت خلال الأيام الأخيرة، بموجب قرار قضائي، مبلغ 12.7 مليون شيكل تابعة للسلطة الفلسطينية، إلى دائرة الحجوزات من وزارة المالية الإسرائيلية، وذلك بعد اتخاذ إجراءات حجوزات مالية تتعلق بملفات قضائية فُتحت ضد السلطة الفلسطينية.



وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم توزيع الأموال المحولة من خلال سلطة الجباية الإسرائيلية، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار، جاء بعد أن قضت المحكمة المركزية لصالح مواطنين عرب كانوا يعيشون في الضفة الغربية، اعتقلتهم السلطة الفلسطينية "بلا حجج قانونية" للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل؛ وقال قرار الحكم إنه تم احتجازهم بدون وجود أي صلاحية للسلطة الفلسطينية للقيام بهذا، ومجرد حرمان هؤلاء المعتقلين من الحرية، يشكل سبباً للضرر.



وأضافت الصحيفة: أنه بعد مداولات طويلة ومرهقة، حكم القاضي قبل عام تقريبًا أن المحكمة الإسرائيلية تتمتع بصلاحية النظر في دعاوى المعتقلين بسبب "جرائم أمنية" ضد السلطة الفلسطينية.



وبحسب الصحيفة، وصف القاضي في قراره "الفظائع التي وقعت في أقبية قوات الأمن الفلسطينية، والتي شملت، تعذيباً قاسياً واغتصاب وحتى قتل"، على حد تعبير الصحيفة.



وأكدت أن سلطة الجباية الاسرائيلية ستعمل في الأيام القادمة على توزيع الأموال للمتضررين وفقاً للقرار القضائي.