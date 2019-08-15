نتنياهو: ألمانيا أبلغتنا بمنح زيادة لآلاف الناجين من "المحرقة"

رئيس الوزراء الإسرائيلي والمستشارة الألمانية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته تجري اتصالات مع الحكومة الألمانية بهدف زيادة المساعدات التي تدفعها للناجين من "المحرقة".



وتابع: أن هذا يأتي إضافة للمساعدات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لهم، وفق ما ذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



وأضاف نتنياهو: "أبلغتنا الحكومة الألمانية للتو أنها ستعطي زيادة لآلاف للناجين من (المحرقة) يصل قدرها إلى مئات اليوروهات شهرياً. وهذا مهم وهؤلاء الناس يستحقون ذلك وأنا أشكر الحكومة الألمانية".