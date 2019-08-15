نتنياهو: ألمانيا أبلغتنا بمنح زيادة لآلاف الناجين من "المحرقة"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته تجري اتصالات مع الحكومة الألمانية بهدف زيادة المساعدات التي تدفعها للناجين من "المحرقة".
وتابع: أن هذا يأتي إضافة للمساعدات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لهم، وفق ما ذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأضاف نتنياهو: "أبلغتنا الحكومة الألمانية للتو أنها ستعطي زيادة لآلاف للناجين من (المحرقة) يصل قدرها إلى مئات اليوروهات شهرياً. وهذا مهم وهؤلاء الناس يستحقون ذلك وأنا أشكر الحكومة الألمانية".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن حكومته تجري اتصالات مع الحكومة الألمانية بهدف زيادة المساعدات التي تدفعها للناجين من "المحرقة".
وتابع: أن هذا يأتي إضافة للمساعدات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لهم، وفق ما ذكر عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وأضاف نتنياهو: "أبلغتنا الحكومة الألمانية للتو أنها ستعطي زيادة لآلاف للناجين من (المحرقة) يصل قدرها إلى مئات اليوروهات شهرياً. وهذا مهم وهؤلاء الناس يستحقون ذلك وأنا أشكر الحكومة الألمانية".
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