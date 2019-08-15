عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

مستوطنون في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الاثري في البلدة، تحت حماية جيش الاحتلال.



وأضاف: أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة يوميا، خاصة عقب مباشرة العمل بساحة البيدر السياحية، القريبة من الموقع، للحيلولة دون استكمال أعمال البنية التحتية.