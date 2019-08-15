عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الاثري في البلدة، تحت حماية جيش الاحتلال.
وأضاف: أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة يوميا، خاصة عقب مباشرة العمل بساحة البيدر السياحية، القريبة من الموقع، للحيلولة دون استكمال أعمال البنية التحتية.
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الاثري في البلدة، تحت حماية جيش الاحتلال.
وأضاف: أن قوات الاحتلال تقتحم البلدة يوميا، خاصة عقب مباشرة العمل بساحة البيدر السياحية، القريبة من الموقع، للحيلولة دون استكمال أعمال البنية التحتية.
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