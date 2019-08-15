قرار إسرائيلي "حاسم" بشأن دخول النائبتين المسلمتين في الكونغرس الأمريكي طليب وعمر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (الجزيرة) القطرية اليوم الخميس: إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قررت منع النائبتين في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول إسرائيل.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب تتخوف من قيام النائبتين الديمقراطيتين في الكونغرس الأميركي، بزيارة المسجد الأقصى، برفقة مسئولين فلسطينيين.



ووفق (قناة 13) الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستعد لمثل هذه الزيارة المحتملة، بعد وصول طليب وعمر المقرر يوم الجمعة المقبل إلى إسرائيل.



ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية، أنه عقد في الأيام الأخيرة نائب مستشار الأمن القومي جلسة تحضيرية سرية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل السماح لهن بدخول إسرائيل، رغم مواقفهما القوية ضدها، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وصدرت تعليمات للشرطة الإسرائيلية بعدم منعهن من الوصول إلى الأقصى، ولكن بدون أن يسمح لمسؤولين فلسطينيين بالانضمام إليهن.