شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدين زيارة وفد من أتباع غوايدو لإسرائيل وتراها استفزازاً لشعب فلسطين

"الديمقراطية" تدين زيارة وفد من أتباع غوايدو لإسرائيل وتراها استفزازاً لشعب فلسطين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
جددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوف شعبنا الفلسطيني، بكل قواه وفصائله وتياراته السياسية إلى جانب شعب فنزويلا الصديق، وإلى جانب قياداته الشرعية برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأدانت الجبهة تدخل الولايات المتحدة في الشأن الفنزويلي الداخلي، ودعمها المفضوح للمجموعة العميلة، برئاسة غوايدو التي ربطت مصيرها بسياسات واشنطن وإسرائيل.

وأدانت الجبهة، قيام وفد من أتباع غوايدو بزيارة دولة الإحتلال، ورأت في ذلك تحدياً واستفزازاً لمشاعر ملايين الفلسطينيين، ودعماً للعدوان والإحتلال، وصفقة ترامب – نتنياهو لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعت الجبهة رداً على السلوك المشين للعميل غوايدو وأتباعه، إلى تعزيز العلاقات الكفاحية بين الشعبين الصديقين في فلسطين وفنزويلا، وقواهما السياسية في معركة التصدي، كل في خندقه، لسياسات الإمبريالية الأميركية والعدوانية الصهيونية الإسرائيلية

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