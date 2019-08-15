الكشف عن موعد عودة الحجاج الفلسطينيين إلى الضفة والقطاع





وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك عدداً قليلاً من حجاج الطيران سيغادر يوم الأحد.





وبخصوص الحالات المرضية، قال أبو الرب: إن هناك ثلاث حالات مرضية يجري متابعتها من قبل البعثه الفلسطينية أما عن حجاج المحافظات الجنوبية، قال: إنه سيتم مغادرتهم إلى المدينة المنورة يوم الجمعة، فيما ستبدأ عودتهم إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل على ثلاث دفعات .





وعن أسر الشهداء قال أبو الرب: إنه ستبدأ عودتهم يومي الأحد والاثنين القادمين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزًارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية، حسام أبو الرب، أن كافة حجاج المحافظات الشمالية غادروا الأراضي السعودية،.