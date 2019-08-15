الكشف عن موعد عودة الحجاج الفلسطينيين إلى الضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزًارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية، حسام أبو الرب، أن كافة حجاج المحافظات الشمالية غادروا الأراضي السعودية،.
أعلن وكيل وزًارة الأوقاف والشؤون الدينية، نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية، حسام أبو الرب، أن كافة حجاج المحافظات الشمالية غادروا الأراضي السعودية،.
وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك عدداً قليلاً من حجاج الطيران سيغادر يوم الأحد.
وبخصوص الحالات المرضية، قال أبو الرب: إن هناك ثلاث حالات مرضية يجري متابعتها من قبل البعثه الفلسطينية أما عن حجاج المحافظات الجنوبية، قال: إنه سيتم مغادرتهم إلى المدينة المنورة يوم الجمعة، فيما ستبدأ عودتهم إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء المقبل على ثلاث دفعات .
وعن أسر الشهداء قال أبو الرب: إنه ستبدأ عودتهم يومي الأحد والاثنين القادمين.
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