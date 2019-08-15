دولي

البنك الدولي: ديون مصر الخارجية تتخطى 106 مليارات دولار

البنك الدولي: ديون مصر الخارجية تتخطى 106 مليارات دولار
البنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع الدين الخارجي المصري لأكثر من 106 مليارات دولار بنهاية آذار/مارس الماضي مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة 9.6 مليار دولار خلال ثلاثة شهور.

وأشارت تقارير للبنك الدولي، نشرتها جريدة "البورصة" إلى أن الدين الخارجي على الحكومة المركزية، ارتفع إلى 53.8 مليار دولار بنهاية آذار/مارس الماضي مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.74 مليار دولار مقابل 12.57 مليار دولار.

وتلقت مصر خلال تلك الفترة ملياري دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك حصيلة طرح السندات المصرية المقومة باليورو في الخارج، وقيمتها تعادل 4 مليارات دولار.

وخلال الاثنى عشر شهرًا المنتهية في آذار/مارس 2019 ارتفع الدين الخارجي لمصر 20.4%، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 .

ووفقًا للبيانات فقد استحوذت القروض على الحصة الأكبر من الدين الخارجي لمصر بنحو 60.7 مليار دولار، يليها الودائع بنحو 21.46 مليار دولار، وأوراق الدين بنحو 18.3 مليار دولار، وتسهيلات الموردين نحو 4.6 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة 1.247 مليار دولار.

ويعتبر المستوى الحالى للدين أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي حددته عند 104.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، متوقعا أن يتراجع الدين لمستوى 98.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري و95.2 مليار في العام المالي 20/2021، ثم 88.8 مليار في 21/2022.

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