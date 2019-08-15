نفتالي بينت: سنوصي بتكليف نتنياهو فقط بتشكيل الحكومة





وجاء هذا التصريح بعد أن شكك نتنياهو في نية شكيد التوصية به بعد انتخابات الكنيست.



وأدلى بينت بتصريحه هذا في بث مباشر على حسابه في (فيسبوك)، وقال: "أقول بكل وضوح: حزب (اليمين) سيوصي بنتنياهو. هذا هو رأي جميع قادة الحزب".



وأضاف بينت: "نحن لسنا ليبرمان الذي يمارس الألاعيب ويقود إلى حكومة يسارية. سنوصي فقط بالمرشح اليميني، وهو نتنياهو، لرئاسة الوزراء".



وكانت الوزيرة ميري ريغف قد هاجمت بينت وشكيد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، مدعية أن "شكيد وبينت لم يصرحان بأنهما سيوصيان بنتنياهو، وأنا لا أثق في هذا الثنائي".



رام الله - دنيا الوطنأوضح نفتالي بينت، عضو حزب (اليمين) في إسرائيل، أنه بعد الانتخابات سيوصي حزبه الرئيس بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة.