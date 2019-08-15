أردان يرفض اقتراحًا بتعيينه سفيراً في الأمم المتحدة





وكتب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "قررت البقاء في منصبي كوزير للأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية والبقاء في البلاد في هذه الفترة المهمة كي أفعل كل ما أستطيع عمله من أجل تحقيق الفوز لليكود برئاسة نتنياهو".



ويبدو أن قرار أردان يستند على الأرجح إلى التكهن بأن نتنياهو لن يواصل في منصبه لفترة أخرى.



وعقد نتنياهو، أمس، اجتماعات مع طاقم حملة (الليكود) الانتخابية في قلعة زئيف في تل أبيب، واستدعى العديد من الوزراء وأعضاء (كنيست)، في الحزب.





وخلال الاجتماع، وصف نتنياهو استراتيجية الحملة الأخيرة، قبل شهر واحد من الانتخابات، والتي من المتوقع أن يهاجم خلالها جميع الأحزاب على يمين (الليكود)، بما في ذلك حزب (القوة اليهودية) وحزب (هوية).





وترتكز الإستراتيجية على افتراضين: أن الكتلة اليمينية لن تصل إلى 61 مقعدًا بدون حزب (إسرائيل بيتنا)، وبالتالي لا توجد أي فائدة من توسيعها، وأنه من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، يجب أن يحقق الليكود نصرًا ساحقًا يؤدي إلى هرب أعضاء كنيست من المعارضة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، أنه يرفض اقتراح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بتعيينه سفيراً لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.