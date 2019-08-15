مصرع شخصين جراء تحطم طائرة تدريب في إيران

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شخصان مصرعهما، الخميس، جراء تحطم طائرة تدريب في ولاية (سيمنان) الإيرانية.



وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن طائرة تدريب خاصة صغيرة تحطمت قرب مطار أفلاك أسيايي أيوانكي بمدينة غيرمسار، صباح الخميس، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.



وأضاف: أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين كانا على متن الطائرة، دون أن يشير إلى سبب الحادث.