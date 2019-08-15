تخوفات إسرائيلية من زيارة عمر وطليب للمسجد الأقصى برفقة مسؤولين فلسطينيين





ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية، أنه عقد في الأيام الأخيرة نائب مستشار الأمن القومي جلسة تحضيرية سرية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من أجل السماح لهن بدخول إسرائيل، رغم مواقفهما القوية ضدها، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وصدرت تعليمات للشرطة الإسرائيلية بعدم منعهن من الوصول إلى الأقصى، ولكن بدون أن يسمح لمسؤولين فلسطينيين بالانضمام إليهن.



رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب تتخوف من قيام النائبتين الديمقراطيتين في الكونغرس الأميركي، إلهان عمر ورشيدة طليب، بزيارة المسجد الأقصى، برفقة مسئولين فلسطينيين.ووفق (قناة 13) الإسرائيلية، فإن إسرائيل تستعد لمثل هذه الزيارة المحتملة، بعد وصول طليب وعمر المقرر يوم الجمعة المقبل إلى إسرائيل.