مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، على رأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال اوري ارئيل، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد شهود عيان أن سدنة المسجد الأقصى وحراسه انتشروا في مرافق المسجد من أجل منع المستوطنين المقتحمين من أداء طقوس تلمودية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافوا: أن اقتحامات المستوطنين المتكررة ترافقها حماية وحراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال.