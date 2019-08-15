مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على مركبات ومنازل مواطنين في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

خطّت مجموعات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية المتطرفة، اليوم الخميس، شعارات عنصرية على منازل ومركبات المواطنين في قرية الزاوية في محافظة سلفيت.



ووفقا لشهود عيان فإن مجموعة من المستوطنين اقتحمت قرية الزاوية وخطت شعارات عنصرية، معادية للفلسطينيين على جدران عدد من المنازل، وعلى عدد من المركبات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتوعدت مجموعات المستوطنين من خلال الشعارات التحريضية والعنصرية الفلسطينيين ووصفتهم بالغرباء.