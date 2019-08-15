بسبب سرب من الطيور.. إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب بروسيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب 23 شخصاً بإصابات وصفعت بأنها طفيفة ومتوسطة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز (ايرباص-321)، في ضواحي موسكو فجر اليوم الخميس بعد اندلاع النار في محركيها.



وأفادت شركة "أورال أيرلانز" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار (جوكوفسكي) متجهة إلى (سيمفيروبل) عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكرت وزارة الطوارئ، أن الطيارين تمكنا من الهبوط بالطائرة، التي كان على متنها 324 شخصا بينهم سبعة هم أفراد الطاقم، في حقل زراعي قرب إحدى القرى على بعد بضعة كيلومترات من المطار.



وأضافت أن الطائرة لم تتعرض للحريق بعد الهبوط، وتم إجلاء الركاب من موقع الحادث، بينما نقل المصابون الـ23، وبينهم تسعة أطفال، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتراوح إصاباتهم بين كدمات ورضوض وإصابات متوسطة.