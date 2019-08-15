ترجيحات بالسماح للناقلة الإيرانية (جريس 1) مغادرة جبل طارق اليوم

واحتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية، بعدما قالت إنها تنتهك العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط إلى سوريا، وهو ما نفته إيران.







وأعقب ذلك بأيام قليلة، احتجاز إيران ناقلة بريطانية في مضيق (هرمز)، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر لها: أن من المرجح السماح للناقلة الإيرانية (جريس 1) بمغادرة جبل طارق، عقب قرار قضائي من المقرر صدوره يوم الخميس.وستتخذ محكمة في جبل طارق قراراً يوم‭ ‬الخميس، بما إن كانت ستمدد فترة الإبقاء على السفينة التي احتجزت في الرابع من حزيران/يونيو، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.