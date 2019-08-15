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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وفي بيت أمّر، وضبط سلاح (M-16) وذخيرة، وفق زعمه.



في السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الخميس، شابين من قلقيلية.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد عبد الرحيم داود (24 عاما)، ومحمد عفيف التركي (23 عاما)،  بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت شاباً من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وفق ما قالت وفا).

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