شاهد: ثاني أكبر آلة صنعها الإنسان بتكلفة 100 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لثاني أكبر آلة صنعها الإنسان على سطح الأرض وهي حفارة باجر 288، والتي صنعتها الشركة الألمانية للطاقة والتعدين بتكلفة تصل إلى 100 مليون يورو.



وحسب النشطاء، فقد استغرق بناء هذه الآلة العجيبة خمس سنوات لتبدو بعدها بهذا الشكل المرعب والكبير بارتفاع يصل إلى 95 متر وطول يتجاوز 250 متر ووزن 45 ألف طن.وتستطيع حفر 240 ألف متر يومياً، وهو ما يعادل حفر ملعب كرة قدم بعمق 30 متر عندما تعمل في إنتاج الفحم فعمل يوم واحد فقط يكفي لتعبئة 2400 عربة فحم.