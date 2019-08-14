شؤون فلسطينية

أجواء شديدة الحرارة غداً وتحذيرات من التعرض للشمس بساعات الذروة

أجواء شديدة الحرارة غداً وتحذيرات من التعرض للشمس بساعات الذروة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو سيكون يوم الخميس حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو حاراُ نسبياً إلى حار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 33-24 34-21 29-21 بيت لحم 33-24 34-21 29-21
رام الله والبيرة 31-23 32-20 27-20 طولكرم 34-25 35-23 31-23
نابلس 34-25 35-22 31-22 قلقيلية 34-25 35-23 31-23
جنين 37-26 38-24 33-24 سلفيت 33-24 34-21 29-21
طوباس 37-26 38-24 33-24 روابي 34-24 35-21 31-21
الخليل 32-23 32-20 28-20 غزه 32-26 33-24 30-24
أريحا 43-29 44-27 40-27 خانيونس 32-26 33-24 30-24
الأغوار الشمالية 41-27 42-25 38-25 رفح 33-25 34-23 31-23
                                        والله تعالى أعلم

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