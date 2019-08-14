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شاهد: أفيخاي أدرعي يُهاجم نصر الله ويتهمه باغتيال رئيس أركانه

شاهد: أفيخاي أدرعي يُهاجم نصر الله ويتهمه باغتيال رئيس أركانه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، متهماً إياه باغتيال رئيس أركانه مصطفى بدر الدين.

وقال أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر (تويتر)، الأربعاء: "حسن نصر الله داخل سرداب منذ انتهاء الحرب، وبالفعل، ويردد كل طفل لبناني كلام نصرالله عن الخطيئة الكبرى لو كنت أعلم المشهورة".

وأضاف أردعي: "سلاح حزب الله الاستراتيجي ذهب في مهب الريح، ونصر الله اغتال رئيس أركانه مصطفى بدر الدين ويكذب على والدته حتى اليوم"

وأرفق أدرعي في تغريداته تصميمات للتصريحات التي أطلقها وصوراً لحسن نصر الله وأنفاق حزب الله ورئيس أركان الحزب مصطفى بدر الدين.




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