شؤون فلسطينية

غانتس مُهدداً السنوار: تذكر مصير الجعبري ومستعد لهدنة طويلة وفق شرطين

غانتس مُهدداً السنوار: تذكر مصير الجعبري ومستعد لهدنة طويلة وفق شرطين
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد
وجه زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، تحذيراً رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، من القيام بأي عمل ضد إسرائيل.

وقال غانتس، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "يجب أن يتذكر السنوار من قبله، أنه كان هناك واحد اسمه أحمد الجعبري، و الذي توجه بسيارته من نقطة أ إلى نقطة ب ولم يصل أبداً، إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى".

وأضاف غانتس: "حماس تحتجز مليوني رهينة في غزة، وأنا على استعداد للإتفاق على تهدئة طويلة الأجل بالكامل وفق شرطين، الأول الهدوء التام بدون بالونات ولا طائرات ورقية ولا صواريخ، والثاني إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم".

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