شؤون فلسطينية

فلسطين تختتم نقاش تقريرها الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز

فلسطين تختتم نقاش تقريرها الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنه وبتعليمات مباشرة من الوزير رياض المالكي، رئيس اللجنة الوطنية الوزارية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، اختتمت دولة فلسطين نقاش تقريرها الأولي أمام اللجنة الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، في مرافعة قانونية قدمها الوفد الفلسطيني المكلف.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، أن الإجابات تطرقت إلى أن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ترسخ نظام ابارتيد ونظام فصل عنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأن الصهيونية هي حركة عنصرية ومعادية لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، أن وفدها أجاب على تساؤلات اللجنة حول اتهامات المعاداة للسامية وهو ما رفضه الوفد الفلسطيني وأكد في إجابته على أن محاولات اسرائيل واحلافها من أجل اطلاق تهمة معاداة السامية على أي شخص أو جهة تنتقد اسرائيل وممارساتها واصفة ذلك بأسمى أشكال العنصرية بان تدعي اسرائيل تمثيلها لكل يهود العالم الذين يخالفون هذه الرؤية.

وطالب الوفد بعدم ربط الديانة اليهودية السماوية، التي نحترمها، بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومخالفاته الواضحة لقواعد القانون الدولي واحكام اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري الاتفاقية محط النقاش.

واشارت الخارجية الى الاهتمام الواضح من اللجنة الاممية التي اشادت بجهود دولة فلسطين ووفدها الذي ادار النقاش بكل كفاءة وجدارة، وكذلك ما تحدثت به المقررة الخاصة بالاتفاقية حول رأي القانون الدولي بالاستيطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه التي يكفلها القانون الدولي.

وفي ختام النقاش استذكر اعضاء من والوفد واللجنة كلمات القائد الراحل نيلسون مانديلا ان حريتنا  لا تكتمل دون حرية الشعب الفلسطيني. واختتم رئيس لجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري بان الحرية قادمة لا محالة للشعب الفلسطيني.

ترأس الوفد الفلسطيني السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف، و السفير د. ابراهيم خريشي مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف.

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