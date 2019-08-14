شاهد: مصرع طفل ووالده وإصابات بحادث سير مُروع بنابلس

رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر عامين ونصف ووالده البالغ من العمر (45 عاماً) مصرعهما، فيما أصيب 12 آخرين ثلاثة منهم في حالة الخطر، جراء حادث سير في منطقة الباذان شرق نابلس.





وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن طفل عامين ونصف ووالده لقيا مصرعهما، فيما وصل 12 إصابة ثلاثة منها خطيرة لمستشفيات نابلس.





وأضاف ارزيقات: "وصلت إصابة بليغة لطفل للمستشفى التركي بطوباس بحادث سير وقع في منطقة الباذان شمال شرق نابلس"، مشيراً إلى أن الشرطة باشرت التحقيق.







