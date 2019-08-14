شؤون فلسطينية

منصور عباس: الأقصى حق خالص للمسلمين وتصريحات أردان تجر المنطقة لحمام دم

منصور عباس: الأقصى حق خالص للمسلمين وتصريحات أردان تجر المنطقة لحمام دم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو الكنيست، منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية)، والمرشح في القائمة المشتركة، أن تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان حول تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ عام 1967 ودعوته للسماح لليهود باقتحام الأقصى والصلاة فيه، هي "تصريحات خطيرة جدا ومرفوضة جملة وتفصيلا، ومن شأنها أن تجر المنطقة كلها إلى حمام من الدم".

وأضاف منصور عباس أنه "ينبغي على اليهود احترام المسجد الأقصى كونه مكانا مقدسا لدى المسلمين، وفقط للمسلمين، ولا يوجد أي حق لغير المسلمين فيه، وينبغي على أردان وحكومته التوقف عن تحدي المسلمين والفلسطينيين في قضية الأقصى والتوقف عن كل عمليات اقتحامه وتدنيسه من قبل المستوطنين، وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية".

وأضاف منصور عباس أن "القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك هي مناطق محتلة، ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية وتحت الوصاية الدينية للمملكة الأردنية الهاشمية".

يذكر أن تصريحات الوزير أردان جاءت بعد سماح شرطة الاحتلال لمئات المستوطنين باقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي صادف ذكرى خراب هيكلهم المزعوم، والتي أسفرت عن مواجهات شديدة.

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