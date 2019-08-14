شؤون فلسطينية

مجدلاني: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم المكاني بالقدس وإقامة "الهيكل الثالث"

مجدلاني: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم المكاني بالقدس وإقامة "الهيكل الثالث"
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن تصريحات وزير ما يسمى الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال غلعاد اردان، والتي دعا فيها لتغير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى المبارك، والتي تبنى فيها دعوات ومطالب منظمات "الهيكل" المزعوم لاستباحة الأقصى وباحاته من جميع الأبواب وطيلة الوقت بحجة (أداء شعائرهم الدينية والصلاة فيه)، تأتي في اطار التنافس الانتخابي، والدعم من ادارة ترامب ، وأمر خطير ينذر بتفجير الأوضاع.

وأوضح مجدلاني، أن محاولة الاحتلال مازالت مستمرة نحو فرض التقسيم الزماني والمكاني لتهويد المسجد الأقصى، من خلال تكريس سياسة اقتحام المسجد والاعتداء على المرابطين داخله ، ثم السيطرة الكاملة عليه لاحقا، وتغيير هويته ببناء ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "الهيكل الثالث" مكان قبة الصخرة.

وأضاف مجدلاني: "تصريحات اردان العنصرية والفاشية هي دعوة للتصعيد، وعلى المجتمع الدولي محاسبته وتقديمه للمحاكمة وعلى الامم المتحدة، تطبيق كافة القرارات الصادرة والمتعلقة بمدينة القدس، خاصة القرار 271 لعام 1969، والذي دعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري".

ووجه مجدلاني الدعوة لمنظمة التعاون الاسلامي بضرورة التحرك الفوري مع جامعة الدول العربية لوقف ما تقوم به حكومة الاحتلال، التي ما زالت ماضية بإشعال الحرائق في عاصمة دولة فلسطين مدينة القدس عبر الاستيطان المتواصل، وعمليات التهويد المستمرة، وسياسة الإغلاق وتضييق الخناق على أبناء شعبنا.

وأضاف أن حكومة الاستيطان، وبشراكة أمريكية واضحة ودعم مطلق، تنفذ اكبر مخططاتها من أجل السيطرة على العاصمة القدس وسط إجراءات متسارعة، وصولا للتقسيم الزماني والمكاني.

وثمن مجدلاني صمود أبناء شعبنا في القدس، وشدد على ضرورة تعزيز ذلك الصمود بالدعم على كافة الصعد.

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