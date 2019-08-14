عيساوي فريج: الرئيس عباس شريكاً حقيقياً في المفاوضات السياسية

رام الله - دنيا الوطن

قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، عيساوي فريج: إنه في الوقت الذي تنفذ حكومة بنيامين نتنياهو كل شيء متاح أمامها لضم الأراضي الفلسطينية وافشال حل الدولتين، ها نحن هنا، لنؤكد على أن هناك شريكاً حقيقياً في المفاوضات السياسية".





جاء ذلك، خلال لقاء فريج ونوعا روطمان المرشحة ضمن المعسكر الديمقراطي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقره برام الله، أمس الثلاثاء.





وأضاف فريج: "المعسكر الديمقراطي يرفع الراية السياسية والتي تتمحور حول اقامة الدولة الفلسطينية، سنواصل لقاءاتنا من أجل دفع العملية السياسية لأنه لا طريق أخرى سواها لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني".