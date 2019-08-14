شؤون فلسطينية

عريقات: لن يكون هناك حل إلا بانهاء الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين

عريقات: لن يكون هناك حل إلا بانهاء الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بوفد ضم 35 عضوا من الكونجرس الاميركي، من الحزب الجمهوري برئاسة كيفن مكارثي رئيس الأقلية الجمهورية فى الكونجرس.

وقال عريقات، إنه تحدث مع الوفد وبصراحة وباسم الرئيس والقيادة الفلسطينية، وأكد لهم تمسك القيادة بالقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف: "أكدنا على أنه لا حل مهما كانت المسائل الحاصلة والاجراءات المتخذة من قبل ادارة ترامب كالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، ومحاولة إسقاط قضية اللاجئين عبر تجفيف الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وشرعنة الاستيطان، وإغلاق مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإغلاق القنصلية الأميركية التي أنشئت فى القدس فلسطين عام 1844، وقطع كافة المساعدات، حتى عن مستشفيات القدس، هذا لن ينشأ حق ولن يخلق التزام".

وأكد عريقات، على أنه لن يكون هناك حل إلا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل هذا هو القانون الدولي وهذه هي والشرعية الدولية".

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