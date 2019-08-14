الطيبي: تصريحات أردان خطيرة بسبب موقعه بالحكومة الإسرائيلية

وأضاف الطيبي: "ليس مجرد مزايدة انتخابية فهذا موقف أردان منذ حين وتكتسب مواقفه خطورة نظراً لموقعه الوزاري ومسؤوليته عن شرطة احتلال القدس".





رام الله - دنيا الوطنعقب النائب أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير، على تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قائلاً: "إنه يزايد ويبق الحصوة ويهدد مطالباً بالسماح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى فرادى وجماعات".وتابع: "الوضع القائم هو وضع احتلالي قسري، والمسجد الأقصى بكل ساحاته وباحاته هو مكان صلاة للمسلمين، واردان ونتانياهو والمقتحمون يستعملون الدين لتغيير واقع سياسي وتكريس وتعميق الاحتلال عبر إحكام السيطرة على أولى القبلتين وعلى القدس الشريف.وأكمل: "تربينا على احترام الأديان والإيمان ولكن أبداً لن نقبل لا باقتحام ولا بانر واقع احتلالي لانه المسجد الاقصى.