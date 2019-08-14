مطالبة للحكومة الفلسطينية للإسراع بإصدار عملة رقمية إلكترونية





وقال الشيوخي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: إن الاستقلال الاقتصادي الوطني الفلسطيني لن يكون في ظل استمرار تبعية اقتصادنا الوطني للاقتصاد الاحتلالي الإسرائيلي وفي ظل سيطرة العملة الاسرائيلية على مؤسساتنا وأسواقنا.





وأوضح الشيوخي، أن استخدام العملة الرقمية الفلسطينية الإلكترونية يساهم بشكل كبير لفرض السيادة الفلسطينية على أسواقنا ومؤسساتنا ويساهم على تقليص التعامل بعملة الشيكل الورقية والمعدنية الاسرائيلية والعملات الأخرى ويساهم في اعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني الفلسطيني بما يعززه على طريق اصدار العملة الورقية والمعدنية الفلسطينية سواء كانت الجنيه أو أي اسم اخر للعملة الفلسطينية .





وجدد تاكيده على ضرورة وقف العمل بالعملات الورقية الاسرائيلية والدولار الامريكي ايضا واستبدالهما بالعملة الورقية والمعدنية الاردنية كمقدمة للتداول باسواقنا ومؤسساتنا بالعملات الوطنية الفلسطينية الرقمية الالكترونية والورقية والمعدنية السيادية.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، الحكومة الفلسطينية للاسراع بعمل كل ما يلزم لاصدار عملة سيادية رقمية الكترونية تساهم في فك ارتباط اقتصادنا الوطني الفلسطيني بالاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي.