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شاهد: بفيديو دعائي.. الليكود يشبه نتنياهو بالمنقذ البحري وقادة حماس بـ"قناديل البحر"

شاهد: بفيديو دعائي.. الليكود يشبه نتنياهو بالمنقذ البحري وقادة حماس بـ"قناديل البحر"
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو دعائي لحزب الليكود الإسرائيلي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، زعيمه على أنه منقذ بحري ويشبه قادة حركة حماس في قطاع غزة بقناديل البحر.

وحسب الفيديو، فإن نتنياهو يؤدي دور المنقذ على أحد الشواطئ بهدوء واتقان من تعود على الوقوف أمام الكاميرات، مردداً عبارة "اذهبوا إلى اليمين، فالمكان أكثر أمنا هناك"، في إشارة إلى ضرورة التصويت لحزبه في الانتخابات المقبلة.

وأكد نتنياهو في الفيديو أنه "مستعد لأي سيناريو محتمل"، كما خاطب رواد الشاطئ قائلاً: "في مياه الشرق الأوسط العاصفة، من المهم أن تبقى إسرائيل جزيرة للاستقرار".

وألمح نتنياهو في الفيديو إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، فشل في مهمة القضاء على القيادي في "حركة حماس"، إسماعيل هنية ، حيث شبه المقطع الدعائي قادة الحركة بقناديل البحر التي يشكو منها رواد الشاطئ، بعد أن كان ليبرمان وعد بالقضاء عليها في ظرف يومين، وهي نفس المهلة التي قال إنه سيقضي فيها على هنية.

 

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