شؤون فلسطينية

تفاصيل جديدة حول عملية التسلل شرق دير البلح قبل أيام وهدف المجموعة

تفاصيل جديدة حول عملية التسلل شرق دير البلح قبل أيام وهدف المجموعة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية، أن المجموعة التي حاولت تنفيذ عملية التسلل إلى إسرائيل من شرق دير البلح وسط قطاع غزة فجر السبت الماضي، كانت تسعى لتنفيذ عملية كبيرة، قبل أن يتم القضاء عليها.

وقال الخبير العسكري رون بن يشاي في مقاله له بالصحيفة: "إن حماس قد تكون معنية بتنفيذ عملية عسكرية استراتيجية ضد إسرائيل، وقد اتضح ذلك في تفاصيل محاولة تنفيذ العملية الأخيرة عشية عيد الأضحى، التي استهدفت القوات الإسرائيلية والتجمعات الاستيطانية على حدود قطاع غزة، وربما أعمق من ذلك بكثير".

وأضاف بن يشاي: "إن حماس قد لا يكون لها مصلحة لتنفيذ مثل هذه العملية الكبيرة، وفي الوقت الحالي بالذات، لكن الافتراض المنطقي يقول إننا أمام كوادر عسكريين تابعين لها، وقد تم قتلهم جميعا، مع أن حماس لديها فائدة من استهداف إسرائيل بهجمات مسلحة؛ كي تبقى مسيطرة على توجهات الرأي العام الفلسطيني والعالمي بأنها تتصدر المعركة ضد إسرائيل"، على حد زعمه.

وأشار بن يشاي، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وغطى معظم الحروب الإسرائيلية مع الفلسطينيين والعرب، إلى أن الذراع العسكرية لحماس تقود هذه السياسة، رغم أن قيادتها السياسية لها مصلحة بالتوصل لترتيبات سياسية تسمح برفع الحصار عن سكان القطاع، مع وجود كثير من المعطيات تشير إلى أن المجموعة التي قتل عناصرها، خططت للوصول لأحد التجمعات الاستيطانية، وربما أعمق من ذلك داخل إسرائيل.

وأوضح أن العتاد الثقيل الذي حازته المجموعة كان لافتا، فقد حملت أسلحة شخصية لخوض اشتباكات مع الجنود في مناطق سكنية، وأحضروا معهم أطعمة وماء للبقاء عدة أيام داخل إسرائيل، وكذلك وسائل طبابة وعلاج للتعامل مع إصابة أحدهم خلال الاشتباك مع الجيش، وكي ينجح في العودة مجددا إلى داخل القطاع، بحسب ادعائه.

وأكد أن المجموعة، سعت إلى التسلل داخل إسرائيل من منطقة حدودية افترضت أنها لا توجد فيها قوت إسرائيلية، بحيث تكون الطريق أمامها معبدة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، هذا يعني أننا كنا أمام عدة ساعات فقط، ويتم تنفيذ العملية داخل واحدة منها، ومع ذلك فلم يتم العثور في العتاد الذي تركته المجموعة خلفها، وسائل ومعدات تشير إلى نوايا اختطاف جندي أو مستوطن.

وقال: "يصعب تحديد الغرض من حيازة المسلحين لمواد طبية، إن كانت ستستخدم لتخدير إنسان ما، أو الافتراض أن المجموعة كانت تنوي تنفيذ عملية دامية فتاكة، والتصدي للقوت الإسرائيلية التي ستصل منطقة العملية للاشتباك معها، فقد حمل أفرادها قذائف (آر بي جي) تستخدم خصيصا لاستهداف وسائل نقل ومنزل وإصابة سكانه على بعد ثلاثمئة مترا".

أخبار ذات صلة

شاهد: ثاني ضابط فلسطيني يتخرج من الكلية الملكية البريطانية

شاهد: ثاني ضابط فلسطيني يتخرج من الكلية الملكية البريطانية

المطران حنا: المسيحيون ليسوا بضاعة مستوردة من الغرب وفلسطين مهد المسيحية

المطران حنا: المسيحيون ليسوا بضاعة مستوردة من الغرب وفلسطين مهد المسيحية

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو لتصعيد التحركات ضد قرار الوزير اللبناني

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو لتصعيد التحركات ضد قرار الوزير اللبناني

بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية توجه انتقاداً للقيادة الفلسطينية

بعد الشعبية.. الجبهة الديمقراطية توجه انتقاداً للقيادة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تُوجه تحذيراً لإسرائيل بسبب تصريحات الوزير اردان

الرئاسة الفلسطينية تُوجه تحذيراً لإسرائيل بسبب تصريحات الوزير اردان

الجبهة الشعبية تشُن هجوماً حاداً على الرئيس عباس بسبب لقاءه وفد إسرائيلي

الجبهة الشعبية تشُن هجوماً حاداً على الرئيس عباس بسبب لقاءه وفد إسرائيلي

اجتماع تشاوري للقيادة الفلسطينية بشأن القدس غداً

اجتماع تشاوري للقيادة الفلسطينية بشأن القدس غداً

الأردن يوجه مذكرة رسمية لإسرائيل بسبب تصريحات حول القدس

الأردن يوجه مذكرة رسمية لإسرائيل بسبب تصريحات حول القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: المسيحيون ليسوا بضاعة مستوردة من الغرب وفلسطين مهد المسيحية

المطران حنا: المسيحيون ليسوا بضاعة مستوردة من الغرب وفلسطين مهد المسيحية

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو لتصعيد التحركات ضد قرار الوزير اللبناني

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو لتصعيد التحركات ضد قرار الوزير اللبناني

الأردن يوجه مذكرة رسمية لإسرائيل بسبب تصريحات حول القدس

الأردن يوجه مذكرة رسمية لإسرائيل بسبب تصريحات حول القدس

الكويت تنفي عبور طائرات إسرائيلية من أجوائها

الكويت تنفي عبور طائرات إسرائيلية من أجوائها

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

حماس: اجتماع عباس بحفيدة رابين استخفاف بتضحيات شعبنا واستفزاز لمشاعر أهالي الشهداء

حماس: اجتماع عباس بحفيدة رابين استخفاف بتضحيات شعبنا واستفزاز لمشاعر أهالي الشهداء

منوعات

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

اختفاء حساب &#34;الانستجرام&#34; لهيفاء وهبي

اختفاء حساب "الانستجرام" لهيفاء وهبي

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين &#34;يا عيب الشوم عليكم&#34;

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين "يا عيب الشوم عليكم"

عربي

عملية انتقامية.. مقتل &#34;أبو جندل&#34; يشعل الأوضاع في مخيم &#34;عين الحلوة&#34;

عملية انتقامية.. مقتل "أبو جندل" يشعل الأوضاع في مخيم "عين الحلوة"

إيران:&#34;حزب الله&#34; اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده

إيران:"حزب الله" اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا