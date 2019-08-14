شؤون فلسطينية

شاهد: ثاني ضابط فلسطيني يتخرج من الكلية الملكية البريطانية

شاهد: ثاني ضابط فلسطيني يتخرج من الكلية الملكية البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
تخرج العقيد محمد عطيوي من الارتباط العسكري من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الإستراتيجية التي تعرف باسم RCDC وتشتهر في مجال بناء القادة.

يعتبر العقيد محمد عطيوي أول ضابط فاز بالمقعد بعد اجتياز امتحانات ومقابلات ومنافسه لمختلف الأجهزة الأمنية، واجتاز البرنامج بنجاح وأمضى سنه كأمله في لندن.

ويعتبر تخرج العقيد محمد انجازاً يسجل للمؤسسة الأمنية وضباطها لان هذه الكلية تعتبر من أعرق الكليات في العالم في مجال إعداد القادة الاستراتيجيين.

وقد قررت بريطانيا قبول فلسطين في الكلية في العام 2018 حيث أن الكلية أسست قي العام 1923 بقرار من تشرشل في حينها وكانت مخصصه في بداياتها بتدريب الضباط الأمريكان.

من الجدير بالذكر أن العقيد محمد عطيوي بدأ هذه الدورة في شهر تموز 2018 لمدة عام أنهاها بتميز في كافة نتائجه حيث شملت محاور الدراسة الإستراتيجية، التفكير الاستراتيجي، القيادة، مهارات الاتصال الاستراتيجي، مواجهة التحديات والمخاطر الإستراتيجية.

يعتبر العقيد محمد الضابط الفلسطيني الأول الذي ينتسب لهذه الكلية وكانت المشاركة بمثابة اعتراف بفلسطين كأحد الدول المشاركة.

وفي هذا السياق أكد العميد د. غسان نمر مسؤول وحدة الاعلام المركزي للمؤسسة الامنية والناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية أن هذا الانجاز الفلسطيني يؤكد كفاءة الضباط الفلسطينيين على مستوى دولي وأنهم قادرين على تسجيل حضورهم في كافة المجالات والتخصصات المهنية والقيادية.

وأكد على أهمية أن يقوم العقيد محمد بنقل ما تلقاه من تدريب ومهارات أثناء دراسته إلى الأخوة والزملاء في العمل التي من شانها أن تعمل على تطوير أداء منتسبي المؤسسة الأمنية مشيرا إلى حرص قادة المؤسسة الأمنية متابعة الانجازات والنجاحات التي يحققها منتسبي أفراد المؤسسة من أجل تطوير مهاراتهم العلمية والعملية مما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية منتسبي المؤسسة.





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