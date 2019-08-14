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العراق يؤكد رفضه أي قرار "يبتز" الأراضي الفلسطينية

العراق يؤكد رفضه أي قرار "يبتز" الأراضي الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفضه لأي قرار يبتز أراضي فلسطين، مجدداً دعمه للقضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية: إن "الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، بحثا فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة".

وأضاف أن "الحكيم أكد دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشار الحكيم إلى "رفض العراق لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية إلى حساب الكيان الإسرائيلي"، داعياً للتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وأهمية المسار السياسي الأممي، لأنه يحظى بقبول وتأييد عالمي.

وشدد على "أهمية تقديم الدعم اللازم للجهود والمساعي الفلسطينية وصولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال".

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