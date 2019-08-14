شؤون فلسطينية

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو لتصعيد التحركات ضد قرار الوزير اللبناني

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو لتصعيد التحركات ضد قرار الوزير اللبناني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، الأربعاء، بيان صحفي، حول تمسك وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بقراراته الخاصة باللاجئين الفلسطينين.

وقال البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه خطوات عملية تجاه اجراءات وزارة العمل التعسفية ضد العمال واللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، تفاجئ شعبنا بتصريحات وزير العمل كميل ابو سليمان، الذي يؤكد فيها استمراره في تطبيق اجراءاته، رافضاً وقفها والاستجابة لمطالب شعبنا، وزاعماً أنه ليس من مصوغ دستوري أو قانوني يجيز لمجلس الوزراء وضع يده على الملف".

وأضاف البيان: "إن هذه المواقف تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الوزير يُمعن في سياسة التضييق على اللاجئين وقهرهم وتجويهم، ويتحدى حالة التوافق اللبناني الفلسطيني، ويغلق الباب على الحوار الجاري لبلورة خطة عمل مشتركة تحفظ المصالح المشتركة للشعببن الشقيقين اللبناني والفلسطيني بدرء مخاطر التوطين، واقرار الحقوق الإنسانية دعماً لنضال اللاجئين من أجل العودة تطبيقاً للقرار الدولي رقم 194، نقيضاً لمشاريع التهجير التي تسعى لها اجراءات الوزير، في اطار التجاذبات اللبنانية، والتنافس والشحن الحزبي، بالتزامن مع صفقة ترامب - نتنياهو المُسماة (صفقة العصر)، واستهدافها للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، ولاسيما قضية اللاجئين و حق العودة ووكالة الاونروا.

وتابع البيان: "إننا في اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، اذ نُجدِّد رفضنا لهذه التصريحات التي من شانها تأجيج حالة الغضب والاحتقان الفلسطيني والمواقف اللبنانية المُطالبة بوقف الاجراءات، والداعمة لشعبنا وحقوقه الإنسانية".

وتابع البيان: "حين لا يسمع وزير العمل صرخات عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المُطالبين بحقوقهم فهذا يعني أننا بحاجة لنُعلي صوتنا أكثر، لذلك فإننا ندعو لتصعيد التحركات الشعبية بطابعها الديمقراطي السلمي والحضاري كما هي عليه".

ودعا البيان، الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار بوقف اجراءات وزارة العمل، وإلغاء إجازة العمل نظراً لانعكاساتها السلبية على شعبنا ، بصفتهم لاجئين، وتسريع الحوار اللبناني - الفلسطيني في إطار لجنة الحوار ومجموعتي العمل لاصدار تشريعات قانونية تضمن لشعبنا الحق الثابت بالعمل بدون اجازة عمل والافادة من الضمان، وحقه بالتملك وإقرار كافة الحقوق الانسانية، دعما لنضال شعبنا من أجل العودة.

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