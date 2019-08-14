شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية تُوجه تحذيراً لإسرائيل بسبب تصريحات الوزير اردان

الرئاسة الفلسطينية تُوجه تحذيراً لإسرائيل بسبب تصريحات الوزير اردان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، تحذيراً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

واستنكرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحفي، تصريحات ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وقالت الرئاسة: "ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية"، مؤكدةً أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقا.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.

وأكدت الرئاسة، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون اليهود بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، مشددة على أن الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه قادر على إفشال كل المخططات الإسرائيلية الهادفة للمس بمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إنه "يجب تغيير الوضع الراهن (الاستتكو) في المسجد الأقصى حتى يستطيع اليهود الصلاة فيه.

وأضاف اردان في تصريحات له: "من حق اليهود الصلاة في الأقصى بشكل فردي، أو جماعي، في مكان مفتوح أو مكان مغلق "أي داخل مصليات المسجد الأقصى".

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