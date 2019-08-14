دولي

شاهد: حاج أمريكي يلفت الأنظار بسبب شبهه من جورج بوش الأب

شاهد: حاج أمريكي يلفت الأنظار بسبب شبهه من جورج بوش الأب
جورج بوش الأب
رام الله - دنيا الوطن
خطف الحاج الأمريكي جون سبوزر، الأنظار بسبب الشبه الكبير والواضح للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وذلك خلال موسم الحج الحالي.

وقال الحاج جون البالغ من العمر 87 عاماً: إنه يسمع تشبيه الناس له بالرئيس جورج بوش بكثرة، وخلال الحج وجد ذلك بعفوية بين الحجاج في مكة المكرمة، خصوصاً غير الأمريكيين منهم، حيث يقتربون مني وبعفوية أسمع عبارات من يسئلني: هل أنت جورج بوش الأب؟.

وأضاف جون وهو أستاذ في علم الاجتماع بجامعة مونتانا بأمريكا: "لقد أصبحت معتاداً على مثل ذلك ، فأنا أتفهم تعجب الناس، ففي أمريكا وفي داخل عائلتي أيضاً كنت أسمع ذلك التعليق المضحك، منذ مرحلة الشباب، فما الحال بالناس الآخرين لا سيما خارج أمريكا".

أما عن إسلامه، قال جون: إن زوجتة الماليزية شريفة سهاربي هي التي قادته للإسلام، بفضل حسن تعاملها معه خلال وجوده في ورش عمل في أمريكا وماليزيا حيث قرر الزواج بها عندما جذبته بأخلاقها والتعاليم الإسلامية في التعامل.

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