شؤون فلسطينية

اجتماع تشاوري للقيادة الفلسطينية بشأن القدس غداً

اجتماع تشاوري للقيادة الفلسطينية بشأن القدس غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن اجتماعاً تشاورياً ستعقده اللجنة غداً الخميس، وعلى رأس جدول أعمالها ما يجري في القدس وما تواجهه من عمليات إجرامية وهدم للبيوت وعطاءات استيطانية جديدة، إضافة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل.  

وحول تصريحات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان والتي قال فيها أنه يجب تغيير الوضع الداخلي في المسجد الاقصى، اعتبرها عريقات، في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين)، أنها جزء لا يتجزء من مخطط يهدف لفرض الحقائق الاحتلالية الديمغرافية والجغرافية على الأرض من خلال تطهير عرقي لأبناء الشعب الفلسطيني وما تلقاه حكومة الاحتلال من دعم السفير التوراتي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان.

وأضاف عريقات، أن التصريحات حول عدم وجود أي علاقة لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بالإضافة للضم غير الشرعي للقدس ونقل السفارة الأمريكية لها لا يخلق حق ولا ينشئ التزام.

وأشار إلى أن الرئيس عباس وجه تعليماته بمخاطبة كافة جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة منذ أن هدمت المنازل في حي وادي الحمص والتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيلين بشأن المسجد الأقصى والجريمة التي ارتكبت صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أخبار ذات صلة

الجبهة الشعبية تشُن هجوماً حاداً على الرئيس عباس بسبب لقاءه وفد إسرائيلي

الجبهة الشعبية تشُن هجوماً حاداً على الرئيس عباس بسبب لقاءه وفد إسرائيلي

الأردن يوجه مذكرة رسمية لإسرائيل بسبب تصريحات حول القدس

الأردن يوجه مذكرة رسمية لإسرائيل بسبب تصريحات حول القدس

الكويت تنفي عبور طائرات إسرائيلية من أجوائها

الكويت تنفي عبور طائرات إسرائيلية من أجوائها

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

حماس: اجتماع عباس بحفيدة رابين استخفاف بتضحيات شعبنا واستفزاز لمشاعر أهالي الشهداء

حماس: اجتماع عباس بحفيدة رابين استخفاف بتضحيات شعبنا واستفزاز لمشاعر أهالي الشهداء

صور: الإحتلال يزعم العثور علي سلاح أحد مقاتلي القسام من حرب 2014

صور: الإحتلال يزعم العثور علي سلاح أحد مقاتلي القسام من حرب 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

طالع أسعار العملات لليوم الأربعاء

طالع أسعار العملات لليوم الأربعاء

حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

منوعات

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

اختفاء حساب &#34;الانستجرام&#34; لهيفاء وهبي

اختفاء حساب "الانستجرام" لهيفاء وهبي

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين &#34;يا عيب الشوم عليكم&#34;

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين "يا عيب الشوم عليكم"

عربي

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي