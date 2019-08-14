اجتماع تشاوري للقيادة الفلسطينية بشأن القدس غداً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن اجتماعاً تشاورياً ستعقده اللجنة غداً الخميس، وعلى رأس جدول أعمالها ما يجري في القدس وما تواجهه من عمليات إجرامية وهدم للبيوت وعطاءات استيطانية جديدة، إضافة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل.



وحول تصريحات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان والتي قال فيها أنه يجب تغيير الوضع الداخلي في المسجد الاقصى، اعتبرها عريقات، في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين)، أنها جزء لا يتجزء من مخطط يهدف لفرض الحقائق الاحتلالية الديمغرافية والجغرافية على الأرض من خلال تطهير عرقي لأبناء الشعب الفلسطيني وما تلقاه حكومة الاحتلال من دعم السفير التوراتي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان.



وأضاف عريقات، أن التصريحات حول عدم وجود أي علاقة لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بالإضافة للضم غير الشرعي للقدس ونقل السفارة الأمريكية لها لا يخلق حق ولا ينشئ التزام.



وأشار إلى أن الرئيس عباس وجه تعليماته بمخاطبة كافة جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة منذ أن هدمت المنازل في حي وادي الحمص والتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيلين بشأن المسجد الأقصى والجريمة التي ارتكبت صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك.