عربي

عملية انتقامية.. مقتل "أبو جندل" يشعل الأوضاع في مخيم "عين الحلوة"

عملية انتقامية.. مقتل "أبو جندل" يشعل الأوضاع في مخيم "عين الحلوة"
محمد توفيق لطفي الملقب "أبو جندل"
رام الله - دنيا الوطن
سادت حالة استنفار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إثر مقتل العضو في "عصبة الأنصار"، محمد توفيق لطفي الملقب بـ"أبو جندل".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مسلحا أطلق النار باتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وسمع إطلاق نار كثيف في المخيم، في حين أفادت "قناة الحرة" بأن عملية انتقامية نفذتها جماعة بلال عرقوب الذي قتل قبل نحو أسبوعين، أدت إلى مقتل "أبو جندل".

وكان بلال عرقوب قد قتل في اشتباك مع قوة مشتركة من "عصبة الأنصار" و"حركة فتح" داخل المخيم.

أخبار ذات صلة

إيران:&#34;حزب الله&#34; اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده

إيران:"حزب الله" اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا طائرة بلا طيار مفخخة سقطت بمحافظة عمران

قيادي فلسطيني: مرزوق الغانم يُعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والإسلامية

قيادي فلسطيني: مرزوق الغانم يُعبر عن ضمير شعوب الأمة العربية والإسلامية

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

شاهد: صور لمشعر منى والمسجد الحرام أثناء الحج من الفضاء

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم قرية الولجة غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

قوات الاحتلال تقتحم خربة الحديدية بالأغوار وتشرع بتفتيش خيام لأحد المواطنين

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

بمشاركة هنية والسنوار..صور: حماس تدشن أكبر حملة زيارات في قطاع غزة

طالع أسعار العملات لليوم الأربعاء

طالع أسعار العملات لليوم الأربعاء

حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

القناة 13: الرئيس عباس اجتمع مع حفيدة اسحق رابين.. وهذا ما دار بينهما

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

شاهد: حاج فلسطيني يشعل الإنترنت بسبب الملك سلمان وولي عهده

منوعات

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

شاهد: مايا دياب تخرج عن المألوف في ثيابها

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

لماذا اعتذر تامر حسني عن حفله في مهرجان صلالة بعمان

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: دينا الشربيني تعيّد على جمهورها من باريس بإطلالة جديدة وجريئة

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

شاهد: منى زكي ترقص بحماس بحفل المطربة جينيفر لوبيز في مصر

اختفاء حساب &#34;الانستجرام&#34; لهيفاء وهبي

اختفاء حساب "الانستجرام" لهيفاء وهبي

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة.. هل خضعت لعمليات تجميل ؟

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

أحمد السعدني يودع طليقته برسالة مؤثرة: ماتت وتركت لي الولدين والندم

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين &#34;يا عيب الشوم عليكم&#34;

فارس كرم يوجه رسالة إلى فنانين لبنانيين "يا عيب الشوم عليكم"

عربي

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح موسم الحج دون (أمراض)

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن ليبيا

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

مقتل 10 عناصر من تنظيم الدولة في عملية إنزال للقوات العراقية بالأنبار

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي

أمير مكة المكرمة يعلن الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي