إيران:"حزب الله" اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده

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رام الله - دنيا الوطن

قال قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن حزب الله اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده.



وبحسب (الميادين) فقد لفت سلامي إلى أن وأزاله من ذهنه، "التفاوض خدعة وليس طريقاً للحل، والعدو يزيد الضغط والمطالب خلال الحوار ويسعى لفرض الاستسلام علينا، وهذا العدو كان يريد الحد من نفوذ إيران الإقليمي من خلال فرض مؤامرة التكفيريين على المنطقة".



اللواء سلامي أكد أن سياسة العدو في المنطقة أدت إلى زيادة نفوذ إيران، وتشكيل جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني. وذلك من خلال "تشكل قوات شعبية عراقية وهزيمة السياسة الأميركية في اليمن وهو دليل على خطأ سياسة العدو".



ووعد سلامي بالقضاء على الفقر في إيران وذلك بانتهاج الصمود وتطوير قدراتهم العسكرية والدفاعية.



وقال إنه "سنكون قبل أن يصل العدو إلى أي مكان، ولن نسمح أن تكون المنطقة مكاناً يجول فيه كيفما يشاء".